Путин рассказал послу США о причинах украинского кризиса

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Соединенных Штатов переживают глубокий кризис. Об этом пишет РИА «Новости».

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Глава государства, обращаясь к послу США Линн Трейси, отметил, что не желает нарушать благостную обстановку вручения верительных грамот со стороны дипломатов.

Вместе с тем, пояснил президент, он вынужден прокомментировать важные вопросы международной повестки.

Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Вашингтона, от которых зависят глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис.

По его оценке, это обусловлено тем, что у держав сложились принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.