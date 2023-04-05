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19 минут назад

Путин заявил, что использование США цветных революций привело к конфликту на Украине

ТАСС

Президент России Владимир Путин обвинил США с их политикой поддержки цветных революций в провоцировании нынешнего кризиса на Украине.

Путин: использование США цветных революций привело к конфликту на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот, и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений", - обратился глава российского государства к послу США в РФ Линн Трейси в среду на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Политика,Линн Трейси,Владимир Путин,
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