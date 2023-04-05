Миронов предложил привлечь школьников к изготовлению посылок на фронт

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Минпросвещения ввести на уроках труда в школах изготовление посылок на фронт, сообщили в СРЗП.

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Депутат рассказал, что к нему и в партию обращаются волонтеры, которые своими руками изготавливают вещи, необходимые для участников спецоперации: окопные свечи, маскировочные сети, простейшие беспилотники и многое другое.

«Они просят максимально широко распространить их опыт, в том числе на школы, где дети на уроках труда могли бы изготавливать в помощь фронту такие посылки», — отметил Миронов.

Парламентарий сообщил, что в ближайшее время направит обращение в Минпросвещения с предложением внести необходимые изменения в школьную программу на основе наработок волонтеров.

«Уверен, реализация такой патриотической инициативы имела бы большое значение не только для СВО, но и для целей воспитания детей и молодежи», — сказал Миронов.

Он считает, что это тот случай, когда через конкретные дела и помощь понимание важных в жизни вещей придет быстрее, чем через теоретические занятия.