Климов заявил о планах США расширить деструктивную работу против РФ

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что США объявили о выделении дополнительных средств на деструктивную работу в отношении России в преддверии выборов российского президента в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе брифинга на площадке медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА Новости.

«Уже принято решение в Вашингтоне о значительном дополнительном финансировании деструктивной работы в отношении российского общества», — сказал Климов.

Эта подрывная деятельность осуществляется путем вмешательства в чужие суверенные дела и маскируется под развитие демократии, заявил сенатор.

По его словам, США на саммите «За демократию» публично заявили о намерении потратить за один год $10 млрд.

В связи с антироссийской направленностью данного саммита и учетом выборов президента России в 2024 году, как считает глава комиссии, «не трудно догадаться, куда и на какие цели пойдет весомый сегмент этого финансового потока».