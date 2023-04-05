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Путин сообщил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ по-прежнему открыта для конструктивного сотрудничества со всеми государствами без исключения и не намерена изолироваться. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию с позицией России на мировой арене глава государства охарактеризовал в среду, 5 апреля, в ходе церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран в Кремле.

«Подчеркну, Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами, мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», — уточнил Путин.

По его словам, РФ ожидает, что и партнеры будут придерживаться в отношениях с Москвой принципов равноправия.

Также Путин обратил внимание, что при взаимодействии с российской стороной должны учитываться взаимные интересы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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