Путин назвал непростой ситуацию в мире

Противоречия, скопившиеся в мире между странами, мешают продуктивному сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.

"Ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий, которые иной раз кажутся неразрешимыми и зачастую мешают нормальному, продуктивному взаимодействию государств. Но все-таки хотелось бы надеяться, что деятельность возглавляемых вами посольств будет способствовать развитию сотрудничества между нашими странами", - сказал глава российского государства.