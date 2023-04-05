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43 минуты назад

Путин назвал непростой ситуацию в мире

ТАСС

Противоречия, скопившиеся в мире между странами, мешают продуктивному сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.

"Ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий, которые иной раз кажутся неразрешимыми и зачастую мешают нормальному, продуктивному взаимодействию государств. Но все-таки хотелось бы надеяться, что деятельность возглавляемых вами посольств будет способствовать развитию сотрудничества между нашими странами", - сказал глава российского государства.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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