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45 минут назад

Путин назвал Россию самобытным государством-цивилизацией

Lenta.ru

Россия является самобытным государством-цивилизацией. Так страну назвал президент Владимир Путин во время выступления, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

По словам главы государства, подобное особое положение России определяется тысячелетним опытом самостоятельной государственности, богатым культурным наследием, а также выработанным за столетия умением обеспечивать по всей территории страны гармоническое сосуществование различных народов и групп.

Ранее Путин назвал Союзное государство России и Белоруссии локомотивом интеграции на евразийском пространстве. Он отметил, что к настоящему моменту Москва и Минск добились равенства прав своих граждан в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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