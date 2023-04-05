По словам главы государства, подобное особое положение России определяется тысячелетним опытом самостоятельной государственности, богатым культурным наследием, а также выработанным за столетия умением обеспечивать по всей территории страны гармоническое сосуществование различных народов и групп.

Ранее Путин назвал Союзное государство России и Белоруссии локомотивом интеграции на евразийском пространстве. Он отметил, что к настоящему моменту Москва и Минск добились равенства прав своих граждан в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы.