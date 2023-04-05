Путин освободил от должности еще одного замглавы МЧС

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС, генерал-полковника Николая Гречушкина. Указ опубликован на портале нормативных правовых актов.
По данным ТАСС, Гречишкин начал карьеру в МЧС в 2004 году.
С 2008-го по 2014 год он был директором департамента тыла и вооружения МЧС России. В 2018-м занял должность замминистра.
Гречишкин награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
Неделю назад президент отправил в отставку первого замглавы МЧС, генерал-полковника Александра Чуприяна. Всего у главы МЧС должно быть девять замов. Сейчас свободны должности первого заместителя и двух заместителей министра, отмечает ТАСС.