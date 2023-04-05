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38 минут назад

Путин отправил в отставку замначальника МЧС

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС, генерал-полковника Николая Гречушкина. Указ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Путин освободил от должности еще одного замглавы МЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ТАСС, Гречишкин начал карьеру в МЧС в 2004 году.

С 2008-го по 2014 год он был директором департамента тыла и вооружения МЧС России. В 2018-м занял должность замминистра.

Гречишкин награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Путин поставил «значимые задачи» перед МЧС

Неделю назад президент отправил в отставку первого замглавы МЧС, генерал-полковника Александра Чуприяна. Всего у главы МЧС должно быть девять замов. Сейчас свободны должности первого заместителя и двух заместителей министра, отмечает ТАСС.

Политика,Александр Чуприян,Владимир Путин,МЧС России,
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