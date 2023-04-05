Путин освободил от должности еще одного замглавы МЧС

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС, генерал-полковника Николая Гречушкина. Указ опубликован на портале нормативных правовых актов.

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По данным ТАСС, Гречишкин начал карьеру в МЧС в 2004 году.

С 2008-го по 2014 год он был директором департамента тыла и вооружения МЧС России. В 2018-м занял должность замминистра.

Гречишкин награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.