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В Госдуме предложили Зеленскому готовиться к капитуляции

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует готовиться не к переговорам, а к капитуляции. Об этом заявил депутат Государственной Думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Слова парламентария приводят «Известия».

В Госдуме предложили Зеленскому готовиться к капитуляции
© Lenta.ru

Так Белик прокомментировал слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, предположившего, что визит Зеленского в Польшу связан с намерением создать коалицию для переговоров с Россией.

Белик усомнился в достоверности имеющейся у генерала информации и посоветовал готовиться к капитуляции Украины не только Зеленскому, но и всей Европе.

Отдельно депутат сообщил, что Польша все еще имеет территориальные претензии к Украине.

«Варшава преследует собственные интересы в украинском конфликте, которые касаются в том числе и желания взять под контроль ранее принадлежавшие ей территории», — подытожил он.

О запланированном визите Зеленского в Варшаву стало известно еще 28 марта. Уточнялось, что подготовка к приезду президента будет держаться в тайне.

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