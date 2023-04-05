В Госдуме предложили Зеленскому готовиться к капитуляции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует готовиться не к переговорам, а к капитуляции. Об этом заявил депутат Государственной Думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Слова парламентария приводят «Известия».

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Так Белик прокомментировал слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, предположившего, что визит Зеленского в Польшу связан с намерением создать коалицию для переговоров с Россией.

Белик усомнился в достоверности имеющейся у генерала информации и посоветовал готовиться к капитуляции Украины не только Зеленскому, но и всей Европе.

Отдельно депутат сообщил, что Польша все еще имеет территориальные претензии к Украине.

«Варшава преследует собственные интересы в украинском конфликте, которые касаются в том числе и желания взять под контроль ранее принадлежавшие ей территории», — подытожил он.