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Главы Росатома и МАГАТЭ обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Как сообщает ТАСС, встреча состоялась в Калининграде.

Как отметил Гросси, недавно он вновь побывал на территории станции и лично увидел последствия обстрелов, которые произошли в ноябре прошлого года. Он отметил наличие на ЗАЭС новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных.

Лихачев отметил, что «Росатом» готов и дальше работать над обеспечением безопасности станции. Он проинформировал Гросси о предпринимаемых российской стороной шагах.

Напомним, что Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных в марте 2022 года. Как отмечали в МИД РФ, этот шаг оправдан и необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска предпринимали безуспешные попытки захватить территорию станции и регулярно обстреливают объект. В частности, 5 апреля в ее сторону запустили дрон-камикадзе.

Гросси во второй раз посетил ЗАЭС в конце марта. Как отмечали в МАГАТЭ, глава организации решил лично оценить ситуацию с ядерной безопасностью и подчеркнуть необходимости защиты объекта.

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