О дружбе с Китаем, переговорах с Киевом и Трампе: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов об реакции России на членство Финляндии в НАТО и переговорах с Украиной. Главные заявления Пескова на очередном брифинге собрало агентство ТАСС.

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Об ответе Финляндии

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4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО. Из-за этого сухопутная граница РФ с альянсом выросла в два раза — на 1270 километров.

Песков подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО создает для России дополнительную угрозу и не делает ситуацию в Европе более стабильной и предсказуемой. По его словам, теперь РФ потребуется принять дополнительные меры, чтобы обеспечить свою безопасность. О каких именно шагах может идти речь, он не уточнил.

«Для этого потребуется определенное время, это не какой-то единоразовый акт, это процесс, растянутый по времени. Но все, что необходимо для обеспечения нашей безопасности, будет сделано», — сказал Песков.

О переговорах с Украиной

Песков заявил, что сейчас российские власти не видят никаких перспектив для переговоров с Киевом.

Также он не стал комментировать, возможны ли переговоры о будущем Украины без участия Киева.

«Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить», — сказал представитель Кремля.

О «безграничной» дружбе с Китаем

В начале февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин выпустили совместное заявление, в котором отмечалось, что дружба Китая и России «не имеет границ», а в сотрудничестве двух стран «нет запретных зон».

В 2023 году посол Китая в ЕС Фу Цун назвал слова о «безграничной» дружбе риторическим приемом, рассказала The New York Times.

NYT назвала это попыткой «дистанцировать Пекин от Москвы» в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай.

Комментируя слова китайского посла, Песков заявил, что в Кремле ориентируются на «содержание и дух» недавней встречи Путина и Си в Москве.

«Весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, двух подписанных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров», — подчеркнул Песков.

Об аресте Трампа

4 апреля президент США Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена и формально оказался под арестом (на время до предъявления обвинений).

В обвинительном заключении утверждается, что Трамп причастен к сговору с целью подорвать честность президентских выборов и стал соучастником незаконного плана по сокрытию информации, способной навредить его избирательной кампании.

В одном из пунктов обвинения идет речь о 130 тысячах долларов, которые юристы Трампа заплатили порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о связях с ним.

Песков заявил, что в Кремле не комментируют ситуацию вокруг ареста Трампа.

«Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США и считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела», — подчеркнул он.

О большой речи Путина

Песков рассказал, что Путин выступит с объемной речью, посвященной внешней политике, на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.

Вручение грамот послам начнется в 15:00 (по московскому времени) 5 апреля.

О темах встречи Путина и Лукашенко

5-6 апреля в Москве пройдут российско-белорусские переговоры. 5 апреля Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут отдельную встречу, а 6 апреля примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства.

По словам Пескова, на отдельной встрече Путин и Лукашенко будут в основном говорить о сотрудничестве двух стран и обсудят вопросы безопасности.