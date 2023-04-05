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Песков: в Кремле не видят перспектив для переговоров по Украине

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В Кремле пока не видят никаких перспектив для переговоров по Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о вероятности возобновления контактов с Киевом.

Напомним, что спецоперация по денацификации и демилитаризации продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима.

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После начала спецоперации между Москвой и Киевом прошло несколько раундов переговоров, однако они ни к нему не привели. В последствие украинская сторона публично отказалась от мирных переговоров с Россией.

В последние недели Песков неоднократно отмечал, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет. Целей спецоперации можно пока добиться лишь военным путем, отмечал он.

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