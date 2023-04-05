Песков прокомментировал вступление Финляндии в НАТО

Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО не вносит вклад в укрепление стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс не укрепляет безопасность в Европе, создавая угрозу для РФ. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.
«Это, безусловно, событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности, безопасности и предсказуемости на европейском континенте», — подчеркнул Песков.
По словам Пескова, ситуация со вступлением Финляндии создает предпосылки для укрепления безопасности со стороны России.
«Это создает для нас дополнительную угрозу, и это обязывает нас принимать необходимые меры для ребалансировки всей системы безопасности», — добавил Песков.
Также пресс-секретарь российского главы государства обратил внимание, что точные шаги для такой ребалансировки пока невозможно назвать.
«Это не единоразовый какой-то акт — это процесс, растянутый по времени», — заключил Песков.