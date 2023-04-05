$79.36+1.4186.72+2.10

Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО не вносит вклад в укрепление стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс не укрепляет безопасность в Европе, создавая угрозу для РФ. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

Песков прокомментировал вступление Финляндии в НАТО
© РИА Новости

«Это, безусловно, событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности, безопасности и предсказуемости на европейском континенте», — подчеркнул Песков.

По словам Пескова, ситуация со вступлением Финляндии создает предпосылки для укрепления безопасности со стороны России.

«Это создает для нас дополнительную угрозу, и это обязывает нас принимать необходимые меры для ребалансировки всей системы безопасности», — добавил Песков.

Также пресс-секретарь российского главы государства обратил внимание, что точные шаги для такой ребалансировки пока невозможно назвать.

«Это не единоразовый какой-то акт — это процесс, растянутый по времени», — заключил Песков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий