Рябков усомнился в возможности возобновления ДСНВ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает маловероятным возобновление действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Таким мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

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"Договор не умер, но он на интенсивной терапии. С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования, то я не думаю, что шансы большие. <...> Это суровая реальность, которую нужно воспринимать как она есть", – сказал дипломат.

По его мнению, договор обречен, если Соединенные Штаты не покажут свою готовность отказаться от враждебной по отношению к России политики. Новые договоренности в вопросе ограничения вооружений также будут зависеть от Вашингтона, считает Рябков.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Президент отмечал, что назрел вопрос участия в договоре НАТО, и указывал на необходимость учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.