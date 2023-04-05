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57 минут назад

Рябков усомнился в возможности возобновления ДСНВ

Москва24

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает маловероятным возобновление действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Таким мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Рябков усомнился в возможности возобновления ДСНВ
Фото: ТАССТАСС

"Договор не умер, но он на интенсивной терапии. С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования, то я не думаю, что шансы большие. <...> Это суровая реальность, которую нужно воспринимать как она есть", – сказал дипломат.

По его мнению, договор обречен, если Соединенные Штаты не покажут свою готовность отказаться от враждебной по отношению к России политики. Новые договоренности в вопросе ограничения вооружений также будут зависеть от Вашингтона, считает Рябков.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Президент отмечал, что назрел вопрос участия в договоре НАТО, и указывал на необходимость учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США продолжают присылать России ноты с заявлениями о недопустимости приостановки участия в ДСНВ. Тем не менее между Москвой и Вашингтоном сейчас по этому вопросу никаких контактов нет.

Политика,Сергей Рябков,Сергей Лавров,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,МИД России,НАТО,
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