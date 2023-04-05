МИД назвал выгоду для всего мира от победы России на Украине
Выгода всего мира от победы России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине заключается в том, что независимые государства смогут без давления извне самостоятельно определять своё будущее. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИД РФ.
«Когда Россия победит, миллионы людей смогут воспользоваться своими естественными правами: свободно изъясняться на родном языке и беспрепятственно пользоваться свободой вероисповедания», — говорится в публикации.