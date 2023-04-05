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МИД РФ потребовал освободить на Украине митрополита Павла

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Россия требует немедленного освобождения на Украине настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, а также предоставления ему медицинской помощи. Об этом сообщается в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что киевский режим своими действиями продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих, причем в период Великого поста.

В Киево-Печерской лавре заперли монахов

Ранее Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) сообщил о сфабрикованном против него уголовном деле. На сайте канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отмечается, что уголовное производство в отношении митрополита направлено на его устранение как руководителя церкви. Также в УПЦ указали на намерение властей ограничить представительство интересов монахов и прихожан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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