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15 минут назад

В МИД КНР объяснили риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ

Lenta.ru

Заявление о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем следует объяснить риторическим приемом, заявил посол КНР в Европейском союзе (ЕС) Фу Цун. Его цитирует газета The New York Times.

«"Дружба без ограничений" — это не что иное, как риторика», — заявил Фу Цун перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, приехавшим в Пекин 5 апреля.

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По словам китайского дипломата, Пекин, несмотря на подписание председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным заявление «о безграничной дружбе» в феврале 2022 года, не поддерживает российскую спецоперацию, не признает Крым российским, как и не признает легитимность референдумов осенью 2022 года, а также не намерен оказывать Москве военную помощь.

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