Финляндия за 50 лет превратилась из символа объединения Европы в символ ее окончательного разделения. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В своем Telegram – канале он назвал Финляндию натовской «шестёркой» после ее вступления в Североатлантический альянс.

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Косачев напомнил, что в 1973-1975 годах в Финляндии был запущен Хельсинкский процесс , который закончился подписанием Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. «А в 2023 году Финляндия вступила в НАТО, военный альянс с прямо противоположными ОБСЕ задачами и интересами», - пишет сенатор.

Он подчеркнул, что после этого США и НАТО нарушили принцип неделимость безопасности, то есть осознанного отказа от обеспечения собственной безопасности за счет и в ущерб безопасности других. Косачев перечислил эти нарушения.

«Само сохранение НАТО по завершении «холодной войны» стало первым серьезным нарушением этого принципа. Расширение НАТО на Восток стало вторым. Размещение на территориях новых членов НАТО западных войск и вооружений стало третьим. Приглашение в альянс Грузии и Украины - четвёртым. Безоглядная и безответственная поддержка «войны до последнего украинца» на Украине – пятым», - написал сенатор.

Вице-спикер Совфеда уверен, что Западу придется выбирать продолжать обеспечивать безопасность только для себя либо признать, что эта самоубийственная стратегия себя исчерпала.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что «горд» поприветствовать Финляндию как нового члена НАТО, и выразил уверенность в беспрецедентном усилении альянса за счет вступления страны.

В МИД России заявили, что безопасность стран Северной Европы ослабнет после вступления Финляндии в НАТО, а Россия, в свою очередь, «откалибрует» свои действия в соответствии с меняющейся обстановкой.