Постпред РФ назвал прагматичным решение Финляндии вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции

Финляндия проявила прагматичность, решив вступить в состав НАТО , не дожидаясь одобрения заявки Швеции всеми участниками альянса. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале, передает ТАСС .

Он указал, что Швеция и Финляндия долгое время планировали стать частью НАТО одновременно, однако теперь Финляндия сделает это первой.

До этого Ульянов заявил, что роль Финляндии на мировой арене значительно снизится, так как Хельсинки после вступления в НАТО потеряют нейтральный статус.

Швеция и Финляндия в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция. Президент Тайип Эрдоган потребовал от стран объявить курдские организации террористическими группировками и выдать обвиняемых в терроризме лиц. Для решения этого вопроса между Турцией, Швецией и Финляндией было заключено соглашение с перечнем требований, которые Хельсинки и Стокгольм обязались выполнить для урегулирования ситуации. После этого Турция одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Во вторник Финляндия официально стала 31 членом Североатлантического альянса.