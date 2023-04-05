Постпред РФ назвал прагматичным решение Финляндии вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции

Финляндия проявила прагматичность, решив вступить в состав НАТО, не дожидаясь одобрения заявки Швеции всеми участниками альянса. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Он указал, что Швеция и Финляндия долгое время планировали стать частью НАТО одновременно, однако теперь Финляндия сделает это первой.
«В конце концов в Хельсинки решили не ждать Стокгольм. Прагматичный подход», — написал дипломат.
До этого Ульянов заявил, что роль Финляндии на мировой арене значительно снизится, так как Хельсинки после вступления в НАТО потеряют нейтральный статус.
Швеция и Финляндия в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция. Президент Тайип Эрдоган потребовал от стран объявить курдские организации террористическими группировками и выдать обвиняемых в терроризме лиц. Для решения этого вопроса между Турцией, Швецией и Финляндией было заключено соглашение с перечнем требований, которые Хельсинки и Стокгольм обязались выполнить для урегулирования ситуации. После этого Турция одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Во вторник Финляндия официально стала 31 членом Североатлантического альянса.