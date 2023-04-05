Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду в Москве проведут встречу перед запланированным на 6 апреля Высшим государственным советом (ВГС) Союзного государства.

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Встреча глав двух государств была анонсирована президентом Белоруссии 31 марта во время его выступления с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию. Тогда он рассказал, что ему позвонил российский лидер и предложил предварительно обговорить некоторые темы, которые не подлежат обсуждению на Высшем госсовете.

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Предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 17 февраля текущего года в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Тогда на повестке дня были вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Тематика встречи

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, главы двух государств планируют рассмотреть актуальную двустороннюю и международную проблематику.

В пресс-службе белорусского лидера накануне визита Лукашенко в Москву также уточнили, что президенты обсудят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, в частности импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. Кроме того, ожидается, что Путин и Лукашенко затронут вопросы международной обстановки и принимаемых мер по обеспечению безопасности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в конце марта также допускал, что Путин и Лукашенко обсудят идею перемирия на Украине, озвученную президентом Белоруссии во время оглашения его послания к народу.

Лукашенко в своем выступлении предлагал объявить перемирие "без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники". При этом он подчеркивал, что в такой ситуации, "если Запад в очередной раз попытается использовать паузу для усиления своих позиций обманом, то Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта".

Отношения РФ и Белоруссии

Главы двух государств общаются достаточно часто, переговоры перед ВГС станут уже их второй очной встречей в текущем году. Как ранее отмечал Песков, Путин и Лукашенко постоянно остаются на связи, у них очень насыщенный, плотный диалог, при этом Кремль сообщает далеко не о каждом их контакте.

2 апреля, накануне нынешней встречи Путина и Лукашенко, в Москве и Минске, а также на территории всего Союзного государства отмечался День единения народов России и Белоруссии. По этому случаю главы государств обменялись поздравлениями. Российский лидер отметил, что наращивание союзнических связей в полной мере отвечает интересам РФ и Белоруссии, а народы двух стран связывают добрые традиции дружбы и добрососедства. Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что белорусско-российская дружба основана на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям.

Незадолго до этого, 27 марта, в Доме правительства РФ состоялось заседание Совета министров Союзного государства. Российский премьер Михаил Мишустин на нем подчеркнул, что РФ и Белоруссия выполнили уже две трети совместных мероприятий, намеченных лидерами двух стран в ноябре 2021 года в рамках 28 отраслевых союзных программ. Его белорусский коллега Роман Головченко обратил внимание на то, что Минск и Москва вместе смогли противостоять западным санкциям и обеспечить макроэкономическую стабильность и финансовую устойчивость экономик двух стран.