Захарова отреагировала на предъявление обвинений Трампу

«Это и называется кризис либерализма. Это тогда, когда система, которая заявлена в качестве абсолютно свободной, в которой нет ничего, что сдерживало бы выражение человеческих порывов, страстей, и это возведено в культ <…> заканчивает пожиранием самой себя или отрицанием самой себя», — сказала дипломат.