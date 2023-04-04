В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Франции

Временный поверенный в делах Франции в России Джей Дармадикари был вызван во вторник в МИД РФ, ему заявили протест из-за публикации о действиях российских военных в Буче. Об этом говорится в сообщении российского министерства.
В МИД РФ добавили, что указали французскому представителю на "категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений" в отношении российских военных.
"4 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Французской Республики в Российской Федерации Джей Дармадикари, которому был выражен решительный протест в связи с опубликованными посольством в социальных сетях заявлениями о "зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах", - сообщили в министерстве во вторник.