В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Франции

"4 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Французской Республики в Российской Федерации Джей Дармадикари, которому был выражен решительный протест в связи с опубликованными посольством в социальных сетях заявлениями о "зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах", - сообщили в министерстве во вторник.