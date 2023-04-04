В МИД РФ прокомментировали вступление Финляндии в НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал вступление Финляндии в НАТО. Он подчеркнул, что если Североатлантический альянс будет вести активные действия в регионе, Москва примет все необходимые военно-технические меры, пишет ТАСС.

Отмечается, что журналисты спросили Грушко о том, планирует ли Россия тем или иным образом реагировать на расширение НАТО.

«Естественно», - пояснил замминистра.

Дипломат рассказал, что Москва уже начала выработку мер, необходимых для купирования возможных угроз со стороны Финляндии.

Напомним, что ранее МИД опубликовал официальное заявление по поводу вступления республики в альянс.