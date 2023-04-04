Рябков охарактеризовал отношения России и США словом "крах"

«Мы не бежим впереди натовского паровоза, нам это не нужно. Мы в спокойном ключе обнародуем, когда настанет подходящий момент, то, что нами будут сделано в ответ», — сказал он.

Также замглавы МИД РФ оценил нынешние отношения между Россией и США. Он охарактеризовал его словом «крах», возложив ответственность за это на Вашингтон. Рябков пояснил, что к этому, в частности, привело подписание в 2010 году второго договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, поскольку именно с этого момента Соединенные Штаты и их главы взяли антироссийскуй курс. В связи с этим он уверен, что приостановка Россией СНВ дала ей «дополнительные возможности для обеспечения собственной безопасности». При этом, по мнению Рябкова, договор может быть восстановлен, но только если США «сдвинутся с антироссийской позиции и начнут проявлять здравый смысл».