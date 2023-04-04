$79.36+1.4186.72+2.10

Рябков охарактеризовал отношения России и США словом "крах"

12

Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО, обнародовав в подходящий момент ответные меры. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы не бежим впереди натовского паровоза, нам это не нужно. Мы в спокойном ключе обнародуем, когда настанет подходящий момент, то, что нами будут сделано в ответ», — сказал он.

Рябков считает, что вступление Финляндии в НАТО не увеличить безопасность страны, а наоборот ослабит.

Также замглавы МИД РФ оценил нынешние отношения между Россией и США. Он охарактеризовал его словом «крах», возложив ответственность за это на Вашингтон. Рябков пояснил, что к этому, в частности, привело подписание в 2010 году второго договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, поскольку именно с этого момента Соединенные Штаты и их главы взяли антироссийскуй курс. В связи с этим он уверен, что приостановка Россией СНВ дала ей «дополнительные возможности для обеспечения собственной безопасности». При этом, по мнению Рябкова, договор может быть восстановлен, но только если США «сдвинутся с антироссийской позиции и начнут проявлять здравый смысл».

В России оценили возможность разрыва отношений с США

Еще одной темой его выступления стали поставки Великобританией снарядов с обедненным ураном на Украину. Он назвал данную меру «крупнейшим эскалационным шагом», которым в Лондоне рассчитывали «обрушить на Москву нервную дрожь», но «этого не произошло и не произойдет». По словам Рябкова, Россия обладает всем необходимым военным ресурсом и политической волей для «гарантированной защиты суверенитета страны и отражения любых угроз».

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий