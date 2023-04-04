Медведев: несистемная оппозиция превратилась в террористов и убийц

Активно поддерживаемая странами Запада несистемная оппозиция превратилась в «заурядных террористов и убийц», которые наслаждаются видом крови россиян. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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По его словам, оппозиционеры «присягнули тьме и террору» вместе с убийцами «родного им киевского нацистского режима». Они не первый год воюют против России при активной поддержке Запада, где о ней «снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград».

Медведев также напомнил, что с террористами не договариваются — «их истребляют как бешеных собак». Исполнители теракта не уйдут от наказания, однако плохо, что без возмездия пока остаются те, кто финансировал убийство, отметил зампред Совбеза.

Напомним, что 2 апреля в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. В совершении теракта обвиняют россиянку Дарью Трепову, которая подарила журналисту статуэтку со взрывчаткой.