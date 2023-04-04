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В России хотят признать феминизм экстремизмом

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В России подготовили законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, который является автором инициативы, изданию «Абзац».

В России хотят признать феминизм экстремизмом
© ТАСС

Как заявляет депутат, практически все лидеры феминистских сообществ в России высказались против спецоперации на Украине.

По его словам, западные феминистки «все против [президента Владимира] Путина, против России и за войну».

Матвейчев утверждает, что российские феминистки и вовсе являются «агентурой Запада», и занимаются «разрушением традиционных ценностей». По мнению зампреда комита, их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей, так как они выступают за разводы, за бездетность и за аборты, а также действуют против демографической политики страны.

Законопроект в настоящее время проходит оценку в Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ и в случае положительного заключения будет внесен на рассмотрение Госдумы, добавил он.

В феврале в Госдуме предложили признать экстремистской идею чайлдфри.

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