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33 минуты назад

Зампред Совбеза Медведев: с террористами не договариваются, а истребляют как бешеных собак

RT на русском

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя теракты, организованные киевским режимом, заявил, что «с террористами не договариваются», а истребляют их «как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной».

Медведев заявил о необходимости истреблять террористов как бешеных собак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Без лишних пафосных слов. Как только появляется возможность. Даже если подчас на это уходят годы. К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость», — написал высокопоставленный чиновник в Telegram.

В своём сообщении Медведев напомнил, что терроризм снова появился на улицах России, однако теперь террором занялись «те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели «честь и совесть эпохи».

«Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чём не повинных зрителей на его творческой встрече. Расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу. Взорвали автомобиль с находившейся в нём женщиной-журналистом и учёным», — сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее также заявил, что возмездие в ответ на убийство военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге должно быть быстрым и сокрушительным.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.

В результате теракта был убит военкор Владлен Татарский. Ещё 40 человек пострадали.

Политика,Владлен Татарский,Сергей Аксенов,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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