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Госдума подготовила наказание до 9 лет тюрьмы за сбор редких грибов

Государственная Дума в четверг, 6 апреля, планирует в третьем чтении рассмотреть закон, предполагающий до девяти лет тюрьмы за сбор и уничтожение редких грибов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Госдума подготовила наказание до 9 лет тюрьмы за сбор редких грибов
© Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Предполагается, что наказывать будут тех, кто незаконно собрал и уничтожил особо ценные растения и грибы, которые занесены в Красную книгу России и охраняются международными договорами России. Максимальная санкция за нарушение составляет лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

По словам председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, привлечение к уголовной ответственности будет возможно только в случае, если преступление будет совершено с прямым умыслом, а не по неосторожности.

Крашенинников подчеркнул, что «повышенная ответственность за уничтожение редких животных и водных обитателей действующим законом предусмотрена, а в отношении особо ценных растений — нет». Парламентарий назвал недостаточной защиту особо ценных объектов растительного мира в России.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о штрафах за неправильное обращение с навозом. В случае неправильного обращения с навозом, штрафы могут составить до 350 тысяч рублей.

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