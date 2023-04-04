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1 час назад

Глава Крыма призвал к возмездию за смерть военкора Татарского

Lenta.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал радикально решить проблему украинского терроризма и совершить возмездие за теракты и смерть военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Украиной сегодня управляет террористическая хунта. Для достижения своих целей они используют любые средства, активно вербуют женщин», — заявил Аксенов, добавив, что именно женщины совершили теракты, в которых погибли Татарский и политолог Дарья Дугина.

По его убеждению, теракты могли быть спланированы «не без участия американцев», а возмездие за них должно быть быстрым, демонстративным и сокрушительным.

«Надо рубить головы этой змеи, как это было с фашистской Германией, с терроризмом на Северном Кавказе», — резюмировал глава Крыма, подчеркнув, что террористический режим должен уйти в прошлое.

О происшествии в Санкт-Петербурге стало известно вечером 2 апреля. В кафе на Университетской набережной прогремел взрыв, в результате которого погиб российский военкор Владлен Татарский. В совершении преступления подозревают фемактивистку Дарью Трепову, подарившую военкору статуэтку с бомбой внутри. Девушка была задержана на съемной квартире в Петербурге спустя почти сутки после взрыва.

Стали известны подробности допроса подозреваемой в убийстве Татарского

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки.

Политика,Видео,Дарья Дугина,Владлен Татарский,Максим Фомин,Сергей Аксенов,НАК,
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