МИД России прокомментировал вступление Финляндии в НАТО

Финляндия окончательно утратила самостоятельность и самоидентичность из-за вступления в НАТО. Об этом МИД России.

«Как мы неоднократно предупреждали, Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности», — заявили в министерстве.

Отмечается, что конкретные шаги будут предприняты российской стороной на основании условий интеграции Финляндии в Североатлантический альянс, «включая размещение на её территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений».

«Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях», — отметили в ведомстве.

Ранее Финляндия официально стала членом НАТО. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом. При этом официального заявления со стороны альянса пока не поступало.