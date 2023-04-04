Путин: "Санкции — это надолго"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции Запада будут действовать еще долго, передает РИА Новости.
«Санкции — это надолго», — подчеркнул глава государства.
Евросоюз, США и другие страны ввели ограничительные меры финансового и торгового характера в отношении России на фоне начала военной спецоперации на украинской территории.
Путин указывал на необходимость в усилении положительных тенденций в экономике страны, повышении ее эффективности, а также обеспечении технологического и финансового суверенитета.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что Россия стала чемпионом мира по числу введенных против нее рестрикций. Вместе с тем он подчеркнул, что власти страны работают над выводом экономики страны на рост.