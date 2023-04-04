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53 минуты назад

В Кремле сочли вступление Финляндии в НАТО посягательством на безопасность РФ

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расширение НАТО посягательством на безопасность России. Заявление было сделано на фоне вступления Финляндии в альянс, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, данный шаг обостряет ситуацию. Он, как отметил Песков, подталкивает Россию принимать контрмеры. Это необходимо для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, добавил он.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил о планах России внимательно следить за ходом размещения инфраструктуры, оружия НАТО на территории Финляндии.

Кроме того, по словам Пескова, военные РФ своевременно проинформируют об ответе на действия НАТО в Финляндии.

Стала известна дата официального вступления Финляндии в НАТО

Ранее сообщалось, что во вторник начинается двухдневная встреча в Брюсселе, в рамках которой пройдет церемония вступления Финляндии в НАТО. Она будет проводиться министрами иностранных дел альянса. Кроме того, стороны будут обсуждать многолетнюю программу поддержки Украины.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,НАТО,
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