Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расширение НАТО посягательством на безопасность России. Заявление было сделано на фоне вступления Финляндии в альянс, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, данный шаг обостряет ситуацию. Он, как отметил Песков, подталкивает Россию принимать контрмеры. Это необходимо для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, добавил он.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил о планах России внимательно следить за ходом размещения инфраструктуры, оружия НАТО на территории Финляндии.

Кроме того, по словам Пескова, военные РФ своевременно проинформируют об ответе на действия НАТО в Финляндии.