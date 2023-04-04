Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расширение НАТО посягательством на безопасность России. Заявление было сделано на фоне вступления Финляндии в альянс, передает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, данный шаг обостряет ситуацию. Он, как отметил Песков, подталкивает Россию принимать контрмеры. Это необходимо для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, добавил он.
Пресс-секретарь главы государства также сообщил о планах России внимательно следить за ходом размещения инфраструктуры, оружия НАТО на территории Финляндии.
Кроме того, по словам Пескова, военные РФ своевременно проинформируют об ответе на действия НАТО в Финляндии.
Ранее сообщалось, что во вторник начинается двухдневная встреча в Брюсселе, в рамках которой пройдет церемония вступления Финляндии в НАТО. Она будет проводиться министрами иностранных дел альянса. Кроме того, стороны будут обсуждать многолетнюю программу поддержки Украины.