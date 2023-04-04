"Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", причем который содержал бы действительно проверенную и точную, объективную информацию. Потому что мы знаем, что в "Википедии" очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок - исторических, фактологических. Поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно", - уверен представитель Кремля.