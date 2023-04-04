России нужно создать аналог "Википедии" с проверенной информацией, прежде чем думать о закрытии этого портала в Рунете, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он по просьбе журналистов прокомментировал во вторник слова главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, который выступил за закрытие "Википедии".
"Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", причем который содержал бы действительно проверенную и точную, объективную информацию. Потому что мы знаем, что в "Википедии" очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок - исторических, фактологических. Поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно", - уверен представитель Кремля.
В ответ на вопрос, необходимо ли закрывать портал с учетом недостоверности некоторых содержащихся там данных, Песков заметил: "Сначала нужно создать [аналог]".