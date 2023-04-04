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6 минут назад

Песков считает преждевременным вопрос о закрытии "Википедии" в России

ТАСС

России нужно создать аналог "Википедии" с проверенной информацией, прежде чем думать о закрытии этого портала в Рунете, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал во вторник слова главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, который выступил за закрытие "Википедии".

Глава СПЧ предложил закрыть "Википедию"

"Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", причем который содержал бы действительно проверенную и точную, объективную информацию. Потому что мы знаем, что в "Википедии" очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок - исторических, фактологических. Поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно", - уверен представитель Кремля.

В ответ на вопрос, необходимо ли закрывать портал с учетом недостоверности некоторых содержащихся там данных, Песков заметил: "Сначала нужно создать [аналог]".

Политика,Видео,Валерий Фадеев,Дмитрий Песков,Совет по правам человека,
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