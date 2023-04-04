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16 минут назад

Путин: реальная зарплата в России в этом году должна вырасти на 3-5%

Никита Бородкин

Реальная зарплата в России в этом году должна вырасти на 3-5%. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с работниками завода «Тулажелдормаш».

Глава государства отметил, что в конце прошлого года и в предыдущие месяцы в России начала расти заработная плата, хоть и скромно — на 0,3, 0,4, 0,6%. Реальные располагаемые доходы населения выросли чуть больше — на 0,9%.

В этом году ожидаются изменения в лучшую сторону. Путин уточнил, что реальная заработная плата должна увеличиться на 3-5%, а реальные располагаемые доходы населения — на 2-3%.

Напомним, что 4 апреля Путин прибыл в Тулу с рабочим визитом. Кроме посещения предприятия «Тулажелдормаш» глава государства собирается провести заседание президиума Госсовета.

Путин заявил о новой модели развития экономики России

29 марта во время совещания с членами правительства РФ Путин заявлял, что динамика внутреннего спроса в России должна соответствовать ориентирам ЦБ по инфляции. Он отметил, что необходимо не допустить ни ее ускорения, ни ее избыточного замедления.

Политика,Видео,Владимир Путин,Правительство РФ,
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