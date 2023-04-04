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35 минут назад

Путин: программа переселения будет продолжена

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин заявил, что программа переселения из ветхого жилья в России будет продлена еще на 5 лет. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время у президента проходит рабочая поездка в Тулу, где он в первую очередь посетил предприятие «Тулажелдормаш». Первое, о чем спросили рабочие завода – будет ли в РФ продлена программа переселения. По словам главы государства, в стране еще необходимо расселить еще более 500 тысяч человек, поэтому госпрограмма будет продолжена.

«Уже расселено примерно 480 тысяч человек. Совершенно очевидно, что до конца этого года, практически, эта программа будет завершена в этой части признанного аварийным жилья за этот период с 1 января 2012-го по 1 января 2017 года», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что программа продлена на ближайшие 5 лет. При этом Путин подчеркнул, что Тульской области эта проблема остается одной из самых острых, т.к. она накапливалась десятилетиями.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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