Путин: программа переселения будет продолжена

Президент России Владимир Путин заявил, что программа переселения из ветхого жилья в России будет продлена еще на 5 лет. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время у президента проходит рабочая поездка в Тулу, где он в первую очередь посетил предприятие «Тулажелдормаш». Первое, о чем спросили рабочие завода – будет ли в РФ продлена программа переселения. По словам главы государства, в стране еще необходимо расселить еще более 500 тысяч человек, поэтому госпрограмма будет продолжена.