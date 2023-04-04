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1 час назад

Нарышкин заявил о попытках Запада втянуть Грузию в конфликт с РФ

Москва24иещё 3

Запад предпринимает попытки принудить Грузию вступить в военный конфликт с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Нарышкин заявил о попытках Запада втянуть Грузию в конфликт с РФ
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

"Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона, других западных столиц убедить грузинское руководство в открытии так называемого второго фронта", – приводит его слова РИА Новости.

Как отмечает глава СВР, Тбилиси пытаются убедить в том, что сейчас самое время вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию. Конфликт между Россией и Грузией западным государствам нужен, чтобы помочь Украине, поскольку там осознают, что ситуация в зоне СВО складывается не в пользу ВСУ.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США рассматривают в качестве полигона для разработки биологического оружия не только Украину, но также Грузию, Молдавию и ряд стран ШОС. По его мнению, странам ШОС в связи с этим следует установить регулярные консультации по биобезопасности.

Политика,Александр Лукашенко,Николай Патрушев,Сергей Нарышкин,СВР России,ШОС,Совет безопасности РФ,
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