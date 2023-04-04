Нарышкин заявил о попытках Запада втянуть Грузию в конфликт с РФ

"Мы видим настойчивые попытки Вашингтона , Брюсселя , Лондона , других западных столиц убедить грузинское руководство в открытии так называемого второго фронта", – приводит его слова РИА Новости.

Как отмечает глава СВР, Тбилиси пытаются убедить в том, что сейчас самое время вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию. Конфликт между Россией и Грузией западным государствам нужен, чтобы помочь Украине, поскольку там осознают, что ситуация в зоне СВО складывается не в пользу ВСУ.