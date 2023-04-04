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27 минут назад

Путин посетил «Тулажелдормаш» в Туле

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу с рабочим визитом. Об этом пишет ТАСС.

Поездка президента в Тулу началась с посещения предприятия «Тулажелдормаш», производящего тяжелую путевую технику и инструменты для строительства, ремонта и содержания железнодорожного пути. Кроме того, глава государства намерен провести заседание президиума Госсовета.

«Тулажелдормаш», ведущее машиностроительное предприятие России, входит в список ключевых предприятий отрасли и рассматривается как стратегически важное присутствие в регионе.

Основанный в 1869 году как паровозная мастерская Московско-Курской железной дороги, во время Второй мировой войны он выпускал продукцию оборонного назначения. В настоящее время более двух с половиной тысяч единиц техники, построенной на предприятии, эксплуатируется на железных дорогах России и стран ближнего зарубежья.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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