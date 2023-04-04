Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу с рабочим визитом. Об этом пишет ТАСС.

Поездка президента в Тулу началась с посещения предприятия «Тулажелдормаш», производящего тяжелую путевую технику и инструменты для строительства, ремонта и содержания железнодорожного пути. Кроме того, глава государства намерен провести заседание президиума Госсовета.

«Тулажелдормаш», ведущее машиностроительное предприятие России, входит в список ключевых предприятий отрасли и рассматривается как стратегически важное присутствие в регионе.