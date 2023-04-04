Песков: "Северные потоки" крайне важны для энергобезопасности Европы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в стране убеждены в крайней важности газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», они очень важны для энергетической безопасности Европы. Его слова приводит РИА Новости.

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«По-прежнему убеждены, что необходимо обеспечить транспарентное (прозрачное. — «Газета.Ru») и с участием всех заинтересованных сторон международное разбирательство», — сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что необходимо провести расследование терактов, которые привели к разрушению газопроводов.

«Сохраняем свою убежденность в том, что эта трубопроводная инфраструктура <...> крайне важна для энергетической безопасности Европы», — сказал Песков.