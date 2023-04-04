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6 минут назад

Путин прибыл в Тулу

ТАСС

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область, где посетит завод "Тулажелдормаш" и проведет заседание президиума Госсовета.

Путин прибыл в Тулу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тулажелдормаш" специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, заседание президиума Госсовета глава государства проведет в режиме видеоконференции. Темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкций. С докладами выступят губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин и заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

На заседании также планируется представить предложения по масштабированию объемов поддержки промышленности, расширению деятельности институтов развития, нивелированию рисков технологического отставания, подготовке инженерных и квалифицированных кадров высокого уровня по приоритетным направлениям.

Политика,Алексей Дюмин,Денис Мантуров,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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