Путин прибыл в Тулу

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область, где посетит завод "Тулажелдормаш" и проведет заседание президиума Госсовета.

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"Тулажелдормаш" специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, заседание президиума Госсовета глава государства проведет в режиме видеоконференции. Темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкций. С докладами выступят губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин и заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.