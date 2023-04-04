$77.95+1.5084.62+2.23
23 минуты назад

Кадыров обратился к противникам строительства мечети в Москве

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к противникам строительства мечети в Москве с советом отправиться защищать русскую землю из окопа с автоматом. С таким обращением он выступил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, защитникам русской земли стоит проявлять свой патриотизм в других сферах например на специальной военной операции.

«Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм, покажи на деле, а не на словах или на провокациях, как ты любишь свою Родину», — обратился к противникам возведения мечети глава Чечни.

Также Кадыров предположил, что возмущение москвичей по поводу строительства религиозного объекта является спланированной провокацией.

В Симферополе планируют достроить Соборную мечеть к концу лета

Слухи о строительстве в районе Косино-Ухтомский мечети на 60 тысяч человек начали распространяться в сети в феврале. При этом местные власти строительство этого объекта не подтвердили и сообщили, что стройка в районе относится к возведению транспортно-пересадочного узла. Мусульманская община Москвы также не в курсе строительства огромной мечети. При этом православные активисты устраивают в Косино-Ухтомском протестные молебны и собирают подписи против возведения объекта.

Политика,Видео,Рамзан Кадыров,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий