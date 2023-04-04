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1 час назад

Путин поздравил с днем рождения Илью Резника

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поздравил поэта, народного артиста России Илью Резника по случаю его 85-летнего юбилея, отметив успех и признание артиста в поэзии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля во вторник.

Путин поздравил с днем рождения Илью Резника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вы посвятили себя поэтическому творчеству, добились на этом поприще успеха и признания. Песни, созданные вами в содружестве с талантливыми композиторами, и сегодня украшают репертуар известных эстрадных исполнителей", - говорится в поздравлении.

Путин пожелал артисту здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.

Илья Резник является автором текстов более 300 эстрадных композиций. Его песни в разные годы вошли в репертуар Софии Ротару, Эдиты Пьехи, Ирины Понаровской, Кристины Орбакайте, Людмилы Гурченко, Эдуарда Хиля, Николая Караченцова, Михаила Боярского и многих других артистов эстрады, театра и кино. С 1972 года и до середины 1990 года он сотрудничал с Аллой Пугачевой, написал для нее более 70 песен: "Старинные часы", "Три счастливых дня", "Дежурный ангел", "Возвращение", "Пришла и говорю" и другие.

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