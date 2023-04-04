Володин назвал ответственных за убийство военкора Татарского

«Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства», — заявил Володин. Он добавил, что правоохранителям удалось предотвратить покушения на ряд других журналистов — Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева и Евгения Попова и сообщил, что кровь раненых и убитых — на руках лидеров Евросоюза.