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18 минут назад

Володин назвал ответственных за убийство военкора Владлена Татарского

Lenta.ru

Ответственность за убийство российского военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, лежит на украинских властях. Об этом в своем Госдумы Вячеслав Володин.

Володин назвал ответственных за убийство военкора Татарского
Фото: ТАССТАСС

По словам председателя нижней палаты парламента, Киев организовал убийство журналиста, чтобы уничтожить тех, кто говорит правду.

Появилось полное видео взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

«Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства», — заявил Володин. Он добавил, что правоохранителям удалось предотвратить покушения на ряд других журналистов — Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева и Евгения Попова и сообщил, что кровь раненых и убитых — на руках лидеров Евросоюза.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля, во время творческой встречи с военкором Татарским. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова.

Политика,Владлен Татарский,Максим Фомин,Маргарита Симоньян,Владимир Соловьев,Евгений Попов,Вячеслав Володин,Госдума,ЕС,
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