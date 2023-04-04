$77.95+1.5084.62+2.23
1 час назад

МИД подтвердил получение обращения Москальковой о выдаче паспортов за границей

Национальная Служба Новостей

Министерство иностранных России получило обращение уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой об упрощении получения российского паспорта соотечественниками за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД.

МИД получил обращение Москальковой о выдаче паспортов РФ за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Москалькова предложила дать соотечественникам возможность получать паспорта РФ в зарубежных представительствах. Сейчас постоянно проживающим за рубежом необходимо приехать в Россию, чтобы оформить паспорт, пишет РИА ФАН.

В МИД подтвердили факт обращения с соответствующей инициативой, отмечает телеканал «360».

«Ведется проработка данного вопроса в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — указали в ведомстве.

Политика,Татьяна Москалькова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий