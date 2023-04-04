МИД получил обращение Москальковой о выдаче паспортов РФ за рубежом

Министерство иностранных России получило обращение уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой об упрощении получения российского паспорта соотечественниками за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД.
Ранее Москалькова предложила дать соотечественникам возможность получать паспорта РФ в зарубежных представительствах. Сейчас постоянно проживающим за рубежом необходимо приехать в Россию, чтобы оформить паспорт, пишет РИА ФАН.
В МИД подтвердили факт обращения с соответствующей инициативой, отмечает телеканал «360».
«Ведется проработка данного вопроса в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — указали в ведомстве.