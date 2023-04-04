Лавров обвинил Киев и Запад в затягивании конфликта на Украине

«Особенно в части необходимости обеспечить равную и неделимую безопасность для всех стран в Европе и в мире в целом. Пока же мирный процесс тормозится Киевом и его западными кураторами, которые предпринимают все усилия для затягивания боевых действий», — обвинил российский министр.