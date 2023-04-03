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1 час назад

В России обвинили США в «выкручивании рук» союзникам

Илья Родин

Вашингтон принуждает своих союзников подписываться под кабальными контрактами на поставки энергоносителей, заявили в российской дипмиссии в США. Об этом пишет ТАСС.

В России обвинили США в «выкручивании рук» союзникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В посольстве подчеркнули, что официальные лица Соединенных Штатов постоянно высказываются о достигнутых в 2022 году «успехах» державы в энергетической сфере.

В частности, в США заявляют, что помогли европейским союзникам добиться полной или частичной независимости от российских энергоресурсов, укрепили таким образом их энергобезопасность.

Вместе с тем, пояснили дипломаты, заявления Вашингтона выглядят как признания в том, что США удалось спровоцировать существенные проблемы в глобальной энергетике.

США без малейшего стеснения «выкручивали руки» союзникам, заставляли их подписывать многолетние контракты с кабальными условиями, отметили в дипмиссии.

Дипломаты констатировали, что Россия, напротив, всегда предпочитала заключать с партнерами взаимовыгодные соглашения в энергетической сфере.

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