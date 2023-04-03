$76.45+0.1482.39-0.75

В России оценили выполнение зерновой сделки

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на пресс-конференции оценил выполнение зерновой сделки. Его слова приводит ТАСС.

В России оценили выполнение зерновой сделки
© Turkey's Ministry of National Defence

Небензя заявил о невыполнении российской части зерновой сделки и уточнил, что имеет в виду условия по экспорту продовольствия и удобрений из страны. Он подчеркнул, что эти договоренности «на 100 процентов не работают, несмотря на все усилия генсекретаря ООН и главы Конференции ООН по торговле и развитию».

«Мы признаем эти усилия. Но мы там, где есть. Что произойдет за 60 дней? Но мы ожидаем прогресса [в выполнении договоренности]», — отметил дипломат.

Российский представитель в ООН добавил, что не может предсказать дальнейшее развитие событий. Он призвал подождать, какого прогресса удастся добиться к 18 мая.

Небензя заявил о законности места России в Совбезе ООН

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, продлена на 60 дней — до 18 мая. При этом ранее она отмечала, что в рамках соглашения эффективно реализуется лишь украинская часть сделки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий