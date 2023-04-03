В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм

Депутаты Госдумы планируют предложить поправки в законодательство, ужесточающие наказание за терроризм, содействие террористической деятельности и призывы к ней, рассказал в своем Telegram-канале председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

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Глава комитета пояснил, что современный УК РФ содержит ряд статей, предусматривающих жесткие наказания для террористов. Вместе с тем, по некоторым статьям наказания относительно мягкие.

Пискарев отметил, что комитет собирается предложить поправки к статье 205,к ее частям 205.1 и 205.2, а также другим статьям, предусматривающим наказание за террористическую деятельность.

Кроме того, парламентарии намереваются расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы, уточнил депутат.

Это необходимо для того, чтобы защитить страну от современных «беспрецедентных угроз», резюмировал Пискарев.

Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, в петербургском кафе был осуществлен взрыв. В результате инцидента погиб военный корреспондент, блогер Владлен Татарский, пострадали 32 человека. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.