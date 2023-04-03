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25 минут назад

В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм

Илья Родин

Депутаты Госдумы планируют предложить поправки в законодательство, ужесточающие наказание за терроризм, содействие террористической деятельности и призывы к ней, рассказал в своем Telegram-канале председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм
Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Глава комитета пояснил, что современный УК РФ содержит ряд статей, предусматривающих жесткие наказания для террористов. Вместе с тем, по некоторым статьям наказания относительно мягкие.

Пискарев отметил, что комитет собирается предложить поправки к статье 205,к ее частям 205.1 и 205.2, а также другим статьям, предусматривающим наказание за террористическую деятельность.

Кроме того, парламентарии намереваются расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы, уточнил депутат.

Это необходимо для того, чтобы защитить страну от современных «беспрецедентных угроз», резюмировал Пискарев.

Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, в петербургском кафе был осуществлен взрыв. В результате инцидента погиб военный корреспондент, блогер Владлен Татарский, пострадали 32 человека. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в 2022 при взрыве автомобиля в Подмосковье погибла журналистка Дарья Дугина. Правоохранительные органы охарактеризовали происшествия как теракты.

Политика,Дарья Дугина,Владлен Татарский,Василий Пискарев,Госдума,
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