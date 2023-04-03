Посольство России в Вашингтоне обвинило США в «выкручивании рук» союзникам и заявило, что американская администрация заставляет их подписывать контракты с кабальными условиями на поставки энергоносителей. Заявлении дипмиссии приводит ТАСС.

Фото: @mfa_russia @mfa_russia

Посольство обратило внимание на отчет Соединенных Штатов о достижениях в укреплении энергетической безопасности в Европе за счет снижения зависимости от российских энергоресуров.

В дипмиссии заявили, что Вашингтон отчитывается о том, как спровоцировал серьезные проблемы в глобальной энергетике. Там добавили, что США создали образ общего врага для перестроения сырьевых рынков.

«При этом США не стесняются выкручивать руки союзникам, заставляя последних на десятилетия вперед подписываться под кабальными условиями контрактов», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты напомнили, что Россия всегда предпочитала путь энергетического сотрудничества с партнерами для достижения взаимной выгоды.