Небензя заявил о законности места России в Совбезе ООН

Российская Федерация занимает место постоянного члена Совбеза ООН на полностью законных основаниях, заявил постпред России при организации Василий Небензя . Об этом пишет РИА «Новости».

Постпред напомнил, что вопрос о том, какая страна станет правопреемницей СССР в Совбезе ООН, обсуждался со всеми союзными республиками и был однозначно решен в пользу России.