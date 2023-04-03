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27 минут назад

Небензя: Россия является законным членом Совбеза ООН

Илья Родин

Российская Федерация занимает место постоянного члена Совбеза ООН на полностью законных основаниях, заявил постпред России при организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА «Новости».

Небензя заявил о законности места России в Совбезе ООН
Фото: ТАССТАСС

«Место Российской Федерации в Совете безопасности полностью законно», - подчеркнул Небензя.

Постпред напомнил, что вопрос о том, какая страна станет правопреемницей СССР в Совбезе ООН, обсуждался со всеми союзными республиками и был однозначно решен в пользу России.

Небензя усомнился в прозрачности расследований по "Севпотокам"

Небензя пояснил, что любые попытки на современном этапе пересмотреть статус РФ заведут в тупик.

Политика,Василий Небензя,Совбез ООН,
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