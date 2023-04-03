Небензя заявил о законности места России в Совбезе ООН

Российская Федерация занимает место постоянного члена Совбеза ООН на полностью законных основаниях, заявил постпред России при организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА «Новости».
«Место Российской Федерации в Совете безопасности полностью законно», - подчеркнул Небензя.
Постпред напомнил, что вопрос о том, какая страна станет правопреемницей СССР в Совбезе ООН, обсуждался со всеми союзными республиками и был однозначно решен в пользу России.
Небензя пояснил, что любые попытки на современном этапе пересмотреть статус РФ заведут в тупик.