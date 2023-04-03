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1 час назад

В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм

Москва24иещё 1

В Государственную думу внесут проект поправок в законодательство об ужесточении наказания за терроризм, содействие террористической деятельности и призывы к ней, заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

В Госдуме готовят поправки об ужесточении наказания за терроризм и содействие ему
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, парламентарии предлагают расширить перечень преступлений, по которым предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. По словам Пискарева, действующий Уголовный кодекс предусматривает для террористов пожизненное заключение, однако по некоторым составам наказание мягче.

Депутат уточнил, что поправки, в частности, затронут статьи "Террористический акт", "Содействие террористической деятельности" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

2 апреля в кафе Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую передали Татарскому.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позднее переквалифицировали как теракт.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт спланировали спецслужбы Украины.

Политика,Владлен Татарский,Василий Пискарев,НАК,Госдума,
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